В Мурманске на Кольском проспекте перевернулась машина

Водитель не справился с управлением. Фото: vk.com/murmansk_dtp
В Мурманске на Кольском проспекте в районе домов №№ 165 - 167 произошло ДТП с участием одной машины. Автомобиль перевернулся на крышу.
- По предварительной информации, водитель не справился с управлением, из-за чего автомобиль опрокинулся. Пострадал водитель данной иномарки, мужчину направили в медицинское учреждение, - сообщила "КП"-Мурманск" инспектор по особым поручениям УГИБДД по Мурманской области Ирина Петровская.
Все обстоятельства происшествия устанавливаются.
Напомним: в Мурманске на Кольском проспекте образовалась огромная пробка.
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