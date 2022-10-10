В Мурманске на Кольском проспекте перевернулась машина

Водитель не справился с управлением. Фото: vk.com/murmansk_dtp

В Мурманске на Кольском проспекте в районе домов №№ 165 - 167 произошло ДТП с участием одной машины. Автомобиль перевернулся на крышу.

- По предварительной информации, водитель не справился с управлением, из-за чего автомобиль опрокинулся. Пострадал водитель данной иномарки, мужчину направили в медицинское учреждение, - сообщила "КП"-Мурманск" инспектор по особым поручениям УГИБДД по Мурманской области Ирина Петровская.

Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

Напомним: в Мурманске на Кольском проспекте образовалась огромная пробка.

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