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Общество10 октября 2022 8:00

«Это НЛО?». Над Мурманской областью заметили летящий светящийся объект

Пуск ракеты-носителя «Союз-2.1в» удивил жителей Мурманской области
Ника СВЕТЛОВА
Пуск ракеты с Плесецка был виден и в Мурманской области.

Пуск ракеты с Плесецка был виден и в Мурманской области.

Фото: Евгения ГУСЕВА

В шестом часу утра 10 октября жители Мурманской области, которые не спали в столь ранний час, могли наблюдать необычное свечение в небе и движущийся объект.

Конечно, появились шутки про НЛО. Однако на деле все, как всегда, оказалось проще.

- 10 октября в 05.52 с государственного испытательного космодрома Министерства обороны Плесецк боевыми расчетами космических войск ВКС РФ проведен успешный пуск ракеты-носителя среднего класса "Союз-2.1б" с навигационным космическим аппаратом "Глонасс-К", - сообщили в пресс-службе Минобороны.

Запуски с Плесецка в Архангельской области северяне могли наблюдать не раз.

"Глонасс-К" - российский космический аппарат глобальной навигационной системы ГЛОНАСС.

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