В Мурманске образовалась огромная пробка из-за ДТП с маршрутками

Водители отмечают, что стоят уже больше 40 минут. Фото: Эдуард Барбер
Утром 10 октября в Мурманске на Кольском проспекте образовалась огромная пробка. Затор возник между улицами Беринга и Кооперативной из-за ДТП с участием двух маршруток. Водители отмечают, что стоят уже больше 40 минут.
- Рекомендуем всем ехать в объезд, - пишут в паблике "Мурманск ДТП ЧП" (18+).
"КП"-Мурманск" обратилась за комментарием в пресс-службу УГИБДД по Мурманской области.
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