Из пожара на улице Фестивальной в Мурманске эвакуировали 12 человек

В квартире сгорели вещи домашнего обихода на площади 10 квадратных метров. Фото: vk.com/mchs_murmansk

Вечером 9 октября в Мурманске в девятиэтажном доме на улице Фестивальной, 9 загорелась квартира. Из здания эвакуировали 12 человек.

- В квартире сгорели вещи домашнего обихода на площади 10 квадратных метров, квартира закопчена по всей площади. Пожар ликвидирован в 21.34, - сообщили в ГУ МЧС по Мурманской области.

На месте происшествия работало три пожарно-спасательных подразделения (10 человек личного состава, 3 единицы техники). Причина случившегося устанавливается.

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