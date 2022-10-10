За неделю участники акции "Север Помогает" собрали 1,5 тонны гуманитарной помощи для участников СВО

Северяне продолжают собирать гуманитарную помощь для военнослужащих и мобилизованных. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

29 сентября в Мурманской области был дан старт акции "Север Помогает!", в рамках которой идет сбор гуманитарной помощи для участвующих в СВО военнослужащих и призванных по частичной мобилизации.

- С того моменты северяне собрали 1,5 тонны гуманитарной помощи для военнослужащих на передовой и мобилизованных. Акцию активно поддержали предприниматели. Низкий поклон всем людям, кому не безразлична судьба наших защитников, - сообщил губернатор Андрей Чибис.

9 октября из Мурманска в ДНР и под Белгород в рамках акции "Север Помогает" отправили 40 тонн гуманитарной помощи. Неравнодушные северяне приносили в пункты сбора все необходимое: продукты питания, средства гигиены, медикаменты, одежду, книги.

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