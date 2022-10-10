Чибис - пабликам в "ВКонтакте" и СМИ: Не гонитесь за минутным хайпом, не распространяйте фейки об СВО

Андрей Чибис призвал северян не распространять непроверенную информацию о спецоперации. Фото: правительство Мурманской области

На фоне спецоперации в сети распространяется много недостоверной информации. Некоторые фейки рождаются сознательно, некоторые становятся следствием некачественной работы сотрудников СМИ и пабликов в соцсетях.

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис призвал северян ориентироваться только на проверенную официальную информацию.

- Хочу обратиться к СМИ и пабликам: прошу не гнаться за минутным хайпом и не распространять непроверенную информацию. Не время и не тема для этого, вы своими вбросами увеличиваете переживания людей. Многим людям непросто: их мужья, отцы уходят защищать Родину. Оставайтесь людьми, - отметил Андрей Чибис.

Ранее один из пабликов в своем Telegram-канале опубликовал информацию, что в Мурманской области отменят новогодние гулянья, чтобы направить сэкономленные деньги для участников СВО. Однако эта информация не получила подтверждения.

Согласно последним изменениям в законодательстве, за распространение фейков о СВО и дискредитацию ВС РФ грозит административная и уголовная ответственность.

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