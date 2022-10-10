Андрей Чибис: Принудительного сбора денег для помощи военнослужащим и мобилизованным быть не должно

Глава Заполярья поручил не допускать принудительных сборов денежных средств.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
На оперативном совещании в правительстве Мурманской области губернатор Андрей Чибис поднял тему денежных сборов для военнослужащих - участников спецоперации и мобилизованных.
- Помощь не должна быть принудительной. Я знаю, что есть много инициатив по сбору денежных средств, но прошу глав муниципалитетов пресекать принудительные сборы. Все должно быть по воле души и сердца, - отметил Андрей Чибис.
Ранее педагоги - сотрудники школ и детских садов - сообщали, что их заставляют сдавать деньги для помощи участникам СВО.
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