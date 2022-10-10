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Политика10 октября 2022 6:18

Андрей Чибис: Принудительного сбора денег для помощи военнослужащим и мобилизованным быть не должно

В Мурманской области запретили принудительно собирать деньги для участников СВО
Мария ПАШЕНКОВА
Мария ПАШЕНКОВА
Глава Заполярья поручил не допускать принудительных сборов денежных средств.

Глава Заполярья поручил не допускать принудительных сборов денежных средств.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На оперативном совещании в правительстве Мурманской области губернатор Андрей Чибис поднял тему денежных сборов для военнослужащих - участников спецоперации и мобилизованных.

- Помощь не должна быть принудительной. Я знаю, что есть много инициатив по сбору денежных средств, но прошу глав муниципалитетов пресекать принудительные сборы. Все должно быть по воле души и сердца, - отметил Андрей Чибис.

Ранее педагоги - сотрудники школ и детских садов - сообщали, что их заставляют сдавать деньги для помощи участникам СВО.

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