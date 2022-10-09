В Мончегорске со стадиона прогнали трех болельщиков-пенсионеров

Северяне пожаловались, что их просто так выгнали с местного стадиона. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В паблике "Подслушано Мончегорск" северяне пожаловались, что их просто так выгнали с местного стадиона, куда они пришли поболеть за футбольную команду.

- Встали внизу с краю на трибуне, никому не мешаем (запрещающих знаков никаких нет о проходе и ремонтные работы на этой стороне не ведутся. Подошел охранник и, мягко говоря, выгнал трех мужиков пенсионеров. Не орущую и крушащую все вокруг толпу фанатов, а скромно стоящих, пришедших поболеть за своих, - написал анонимный автор.

Мончегорцы отметили, что после такого отношения настроение испортилось и желания ходить на стадион больше нет.

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