Из Мурманска отправили 40 тонн гуманитарной помощи в ДНР и под Белгород

Через несколько дней ценный груз, собранный общими силами, прибудет к военнослужащим. Фото: Наталья ЛОБАНОВА

9 октября из Мурманска в ДНР и под Белгород в рамках акции "Север Помогает" отправили 40 тонн гуманитарной помощи. Неравнодушные северяне приносили в пункты сбора все необходимое: продукты питания, средства гигиены, медикаменты, одежду, книги.

Через несколько дней ценный груз, собранный общими силами, прибудет к военнослужащим, в район проведения специальной военной операции.

- На коробках значатся надписи: Гаджиево, Мончегорск, Печенга, Ловозеро, Никель. Из многих городов нашего региона собрана эта помощь. Продукты питания отправим на освобожденные территории, а для наших военнослужащих мы везем теплые вещи, обмундирование. То, сколько людей сейчас вовлечены в этот процесс помощи, говорит о том, что народ и армия едины, - поделился водитель Андрей Крючков, который доставляет груз в зону СВО.

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