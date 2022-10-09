В Оленегорске двое мужчин создали арт-объект на стене лыжной базы

На создание граффити ушло два дня. Фото: vk.com/olcon

В Оленегорске водитель погрузчика одного из местных предприятий, художник-любитель Владимир Смазнов, украсил ярким граффити стену лыжной базы в лесопарке.

Помог ему в творчестве коллега - мастер по ремонту оборудования ремонтного управления Александр Крамер.

- Владимир нарисовал легкоатлетов и велосипедиста. На создание граффити ушло два дня и 10 баллончиков с красками, - пишут в паблике "Наш Оленегорск".

Напомним: в региональном минграде показали украсившие Мурманск муралы. До конца года на фасадах домов появится еще 20 рисунков.

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