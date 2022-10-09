В Апатитах сгорело двухэтажное здание в районе Полярной опытной станции

Причина пожара устанавливается. Фото: vk.com/mchs_murmansk
Утром 9 октября в районе апатитской Полярной опытной станции (ПОСВИР) в садовом кооперативе "Центральный плюс" случился пожар. Его тушили несколько часов.
Сгорело двухэтажное деревянное строение на площади 63 квадратных метра.
- Пожар ликвидирован в 13.16, пострадавших нет. На месте происшествия работало два пожарно-спасательных подразделения - 10 человек личного состава, 3 единицы техники, - сообщили в ГУ МЧС по Мурманской области.
Причина пожара устанавливается.
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