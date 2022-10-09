Житель Мурманска вооружился молотком и угрожал убийством знакомой за отказ от любовных отношений

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 119 УК РФ. Фото: Иван МАКЕЕВ

Встреча со знакомым, который вызвался помочь с ремонтом, закончилась для 50-летней мурманчанки обращением в полицию. Женщина рассказала, что тот угрожал ей убийством.

- Вечером мужчина пришел к своей приятельнице, чтобы забрать инструменты, так как ранее проводил у нее в квартире мелкий ремонт. Между ними произошел конфликт - северянин настаивал на возобновлении отношений, но получил отказ. В ярости он вытащил из чемодана с инструментами молоток и, выкрикивая слова угрозы убийством, замахнулся на женщину. Оттолкнув его, северянка выбежала на лестничную площадку и позвонила в полицию, - сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области.

Безработного 40-летнего мурманчанина, ранее привлекавшегося к уголовной ответственности, задержали.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 119 УК РФ. Злоумышленнику грозит до двух лет лишения свободы, с него взята подписка о невыезде и надлежащем поведении.

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