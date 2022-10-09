В районе Ковдора случился пожар в дачном доме

Причина случившегося устанавливается. Фото: vk.com/murman01

Вечером 8 октября в районе второго километра дороги Ковдор-Пиренга в СНТ «Северное сияние» на улице Рябиновой загорелась дача. На месте происшествия работали спасатели.

- В доме обгорел потолок вокруг печной трубы и кровля дачного дома на общей площади 6 квадратных метров. Хозяйка дачи от факторов пожара не пострадала, - сообщили в Управлении по ГОЧС и ПБ Мурманской области.

В 18.10 огнеборцы полностью ликвидировали пожар. Дом тушили 4 человека личного состава на пожарной автоцистерне.

Причина случившегося устанавливается.

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