В районе Ковдора случился пожар в дачном доме

Причина случившегося устанавливается. Фото: vk.com/murman01
Вечером 8 октября в районе второго километра дороги Ковдор-Пиренга в СНТ «Северное сияние» на улице Рябиновой загорелась дача. На месте происшествия работали спасатели.
- В доме обгорел потолок вокруг печной трубы и кровля дачного дома на общей площади 6 квадратных метров. Хозяйка дачи от факторов пожара не пострадала, - сообщили в Управлении по ГОЧС и ПБ Мурманской области.
В 18.10 огнеборцы полностью ликвидировали пожар. Дом тушили 4 человека личного состава на пожарной автоцистерне.
Причина случившегося устанавливается.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31
Почта kpmurmansk@phkp.ru