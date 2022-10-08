Дорога на Териберку оказалась закрытой почти девять часов

Из-за перекрытия дороги образовалась большая пробка. Фото: vk.com/my_teriberka

8 октября дорогу на Териберку закрыли из-за взрывных работ в рамках реконструкции второго участка.

- Дорога в Териберку по факту оказалась закрыта сегодня с 12 часов дня не до 13.00, как было заявлено в информационном сообщении "Мурманскавтодора", а до 19.00 как минимум. С обоих концов закрытой дороги обрадовались большие пробки. Туристы рискуют не попасть на вечерние рейсы в аэропорт, - написал паблик "Моя Териберка" | интернет-газета" (12+).

Дорогу открыли уже в девятом часу вечера.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru