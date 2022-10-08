Земле были преданы останки 132 солдат. Фото: правительство Мурманской области

8 октября в Долине Славы прошли мероприятия, посвященные 78-летию разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье.

Земле были преданы останки 132 воинов-защитников Кольского Севера. Их поисковики нашли во время работ в сезон-2022. 126 солдат обрели покой в братской могиле, так как их имена не удалось установить. Останки еще двух бойцов будут отправлены на Родину к родственникам - в Республику Беларусь и Республику Марий-Эл.

Также в Долине Славы установили памятную плиту с именами 60 воинов-союзников — участников Северных конвоев, моряков и летчиков из США, Великобритании, Канады, Индии, Китая, Польши, — все они пали, защищая Заполярье.

- Сегодня мы в очередной раз вспоминаем героев нашей Родины. Они отдали за защиту страны высокую цену — свою жизнь. Мы живем благодаря их подвигам. Важно помнить уроки истории и делать все, чтобы защитить свою землю. Сегодня наши северяне с отвагой и храбростью выполняют задачи в рамках специальной военной операции. Именно память о героях Великой Отечественной войны даёт мощный стержень, стальной характер нашим бойцам и воинам. Они достойны поколения победителей, которые в невыносимых условиях не только выдержали оборону, но и пошли в наступление, - отметил во время траурного митинга губернатор Андрей Чибис.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru