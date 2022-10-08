В Кандалакше неизвестные разграбили могилы

С могил унесли декоративные элементы. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Жители Кандалакши обсуждают происшествие на местном кладбище. Здесь неизвестные разворовали могилы.

- На могилах своих родственников увидели, что вазоны из керамогранита были украдены! Один вазон был на штыре, один приклеен. Сказать, что расстроены, это ничего не сказать! - написала в паблике "Кандалакша вкурсе" (18+) Ирина Богданова.

Напомним: в Кандалакше на новом кладбище медведь решил поискать себе еды. Косолапый опрокинул большие мусорные баки, его следы сфотографировал очевидец.

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