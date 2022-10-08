Мурманчане написали открытки для участников спецоперации

Открытки создали заполярные художники.
Фото: Мария ПАШЕНКОВА
8 октября в Мурманске состоялся праздник в честь 106-летия столицы Заполярья. Помимо развлекательной программы прошла и патриотическая акция.
Так, на улице Воровского был разбит шатер, внутри которого находились стенды с открытками, созданные заполярными художниками. Все желающие могли написать добрые слова для военнослужащих-участников спецоперации. После все их отправят в зоны боевых действий и не только.
Все открытки передадут военнослужащим.
Фото: Мария ПАШЕНКОВА
Подписание открыток стало частью гуманитарной акции "Север Помогает".
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