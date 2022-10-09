В Мурманской области выберут лучшего участкового

Лучший полицейский региона представит Заполярье на Всероссийском этапе конкурса "Народный участковый". Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Мурманской области с 7 по 16 октября проходит онлайн-голосование, по результатам которого выберут лучшего участкового региона. Он представит Заполярье на Всероссийском этапе конкурса "Народный участковый".

- Для того чтобы посетители смогли получить полное представление о каждом претенденте на звание «Народный участковый», на официальном интернет-сайте УМВД России по Мурманской области размещена информация о пять победителях первого этапа, - сообщили в ведомстве.

Северян приглашают поучаствовать в голосовании. Отдать свой голос можно по ссылке.

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