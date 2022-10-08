Стала известна дата прибытия поезда Деда Мороза в Мурманск

Поезд Деда Мороза посетит 130 российских городов, в том числе Мурманск. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

На новогодние праздники по России вновь поедет поезд Деда Мороза. 22 октября он отправится из Великого Устюга, в пути будет 85 дней, посетит 130 городов и закончит свое путешествие 15 января. Волшебный состав в этом году обновили.

- В составе поезда в этом году будет 19 вагонов, в том числе салон-приемная, вагон-сцена, вагон «Сказочная деревня» для игр и квестов, вагоны-рестораны, вагон-лавка и т. д. Во главе поезда – паровоз, украшенный гирляндами из сотен фонариков.

- Во время длительных стоянок поезда на вокзалах крупных городов, помимо развлекательной программы, запланирована отдельная программа по билетам, включающая встречу с Дедом Морозом в поезде, чаепитие и подарки. Билеты начнут поступать в продажу с 10 октября, - сообщили в РЖД.

В Мурманск поезд прибудет 3 января. В последний раз состав прибывал в столицу Заполярья 13 января.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru