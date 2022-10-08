Вакантны воинские должности в городах Мурманск, Североморск, Полярный, Гаджиево, Заозерск и н.п. Ревда-3. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Жителей Мурманской области приглашают на службу по контракту.

В войсковой части 77360 открыты вакансии для военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, а также граждан, пребывающих в запасе.

Вакантны воинские должности сержантского (старшинского) и солдатского (матросского) состава в городах Мурманск, Североморск, Полярный, Гаджиево, Заозерск и н.п. Ревда-3.

По возникающим вопросам обращаться с 09.00-13.00 и с 15.00-18.00.

Телефон (факс): 8(8152)24-27-52.

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