Вакантны воинские должности в городах Мурманск, Североморск, Полярный, Гаджиево, Заозерск и н.п. Ревда-3.
Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Жителей Мурманской области приглашают на службу по контракту.
В войсковой части 77360 открыты вакансии для военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, а также граждан, пребывающих в запасе.
Вакантны воинские должности сержантского (старшинского) и солдатского (матросского) состава в городах Мурманск, Североморск, Полярный, Гаджиево, Заозерск и н.п. Ревда-3.
По возникающим вопросам обращаться с 09.00-13.00 и с 15.00-18.00.
Телефон (факс): 8(8152)24-27-52.
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