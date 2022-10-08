Житель Полярных Зорь потерял пять тысяч рублей во время покупки куртки

Мужчина хотел купить куртку через Интернет-магазин, но нарвался на мошенников. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Житель Полярных Зорь накануне зимы остался и без куртки, и без денег, которые хотел на нее потратить.

Северянин наткнулся на Интернет-магазин, где ему понравился товар. Далее было общение с продавцом, который сообщил, что нужно внести предоплату за куртку в размере пяти тысяч рублей.

- Через некоторое время, не получив желаемый товар, мужчина связался с продавцом, чтобы выяснить судьбу своей куртки. Продавец предложил произвести дополнительную оплату за доставку товара, на что северянин ответил отказом и потребовал вернуть предоплату. На этом связь с продавцом прервалась, - сообщили в пресс-службе УМВД по Мурманской области.

По факту случившегося правоохранители возбудили уголовно дело по статье о мошенничестве.

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