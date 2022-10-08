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Происшествия8 октября 2022 7:57

Мурманчанка доверила банковскую карту знакомому и лишилась 17 тысяч рублей

Мужчина решил не возвращать карту владелице
Ника СВЕТЛОВА
Мужчина не вернул знакомой карту и потратил чужие деньги.

Мужчина не вернул знакомой карту и потратил чужие деньги.

Фото: Александр ГЛУЗ

Житель Мурманска попал под уголовное дело из-за кражи.

Мужчина отдыхал в компании, во время застолья знакомая отдала ему свою банковскую карту, чтобы он купил продукты к столу. Также северянка доверила приятелю пин-код от карты.

- Когда в очередной раз мужчину отправили в магазин, то он не вернулся, оставив чужую собственность себе. Позже он снял с банковской карты 17 тысяч рублей и потратил по своему усмотрению, - сообщили в пресс-службе УМВД по Мурманской области.

Северянину грозит до шести лет лишения свободы.

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