В Кольском районе сгорели гараж и беседка

Гараж в Верхнетуломском сгорел полностью. Фото:vk.com/murman01

Вечером 7 октября в Кольском районе произошли сразу два пожара. Первый случился в 19.58 на улице Падунской в Верхнетуломском - здесь в 19.58 загорелся гараж.

К 22.05 пожар ликвидировали.

- Одноэтажный деревянно-металлический гараж огнем уничтожен полностью по всей площади 24 квадратных метра. А в Минькино около дома №155 произошел пожар в деревянной беседке. Информация об этом поступила дежурному диспетчеру в 21.15, - сообщили в Управлении по ГОЧС и ПБ Мурманской области.

Беседка пострадала от огня на площади 10 квадратных метров.

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