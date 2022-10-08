9 октября дорогу Североморск-Североморск-3 закроют на 8 часов

Дорогу Североморск-Североморск-3 закроют. Фото: vk.com/mintrans_51

9 октября будет перекрыта дорога Североморск-Североморск-3 в районе 18 километра. Не проехать будет с 9.00 до 17.00.

Как сообщает минтранс Мурманской области, причина - ремонтные работы. На их время не будет ходить автобус №102.

Напомним: с 12.00 8 октября будет закрыта дорога на Териберку из-за взрывов в рамках реконструкции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru