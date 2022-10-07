МегаФон обеспечил лыжно-биатлонный комплекс в Мурманске бесплатным Wi-Fi

Wi-Fi работает и в самом спорткомплексе, и на территории вокруг. Фото: Олег ФИЛОНОК

МегаФон совместно с Центром спортивной подготовки при участии Правительства Мурманской области и регионального Министерства спорта организовал общественную зону Wi-Fi на территории СК «Долина Уюта» в Мурманске. Теперь жителям и гостям города доступен беспроводной интернет на скорости до 50 Мбит/с.

Точки беспроводного доступа оборудованы оператором на первом и третьем этажах центра. Работы по реализации проекта заняли около двух недель, всего было установлено 12 хот-спотов (HotSpot), которые и обеспечили покрытие внутри здания. В закрытом помещении радиус действия одной базовой станции Wi-Fi равен 100 метрам, а на одной точке доступа может работать до 50 человек одновременно.

Еще две точки доступа беспроводного интернета по технологии Wi-Fi покрывают снаружи территорию спорткомплекса в зонах финиша/старта, сцены и трибун биатлонного стрельбища.

«Спорткомплекс «Долина уюта» - одно из любимых мест отдыха и занятий спортом у мурманчан. Здесь часто проводятся городские, областные, всероссийские и международные соревнования по лыжным гонкам, биатлону, кроме этого, в течении всего года проходят значимые и популярные массовые спортивные мероприятия, такие как: «Международный традиционный лыжный марафон Праздника Севера», «Кросс Наций», «Всероссийский день велосипедиста» и много других. Нам крайне важно, чтобы зрители и участники чувствовали себя комфортно, могли делиться своими эмоциями и пользоваться современными цифровыми сервисами», - говорит директор Центра спортивной подготовки Александр Зубко.

«Современный уровень развития популярных и зрелищных спортивных мероприятий требует исключительно детального подхода к техническому обеспечению, как тренировочного, так и соревновательного процессов. Данный проект позволит нам проводить состязания, не только среди спортсменов самого высокого уровня подготовки, но и с участием совсем юных спортсменов, вне независимо от времени года и на самом высоком уровне», - отмечает министр спорта Светлана Наумова.

«МегаФон осуществляет строительство, монтаж, настройку и мониторинг Wi-Fi сети «под ключ». Мы понимаем, как с точки зрения сервиса важно наличие бесплатной беспроводной сети во время подготовки спортсменов и в момент проведения мероприятий. Поэтому предлагаем нашим партнерам сосредоточиться на своих основных задачах, а все вопросы правильной организации работы сети Wi-Fi берем на себя», - поясняет Владимир Чуйко, директор МегаФона в Мурманске.

Для выхода в сеть необходимо активировать Wi-Fi на своем мобильном устройстве и подключиться к беспроводной сети «DOLINA», авторизовавшись путем получения кода доступа через SMS. Доступ предоставляется бесплатно, независимо от того, к какому оператору связи подключен абонент.

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