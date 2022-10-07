Водители в Мурманске пробивают колеса из-за разваливающихся люков

Водитель пробил колесо на отремонтированной дороге. Фото: Артем Подгурский

Летом и осенью в Мурманске ремонтировали улицу Подгорную, из-за чего водители часто оказывались в пробках.

И вот дорожные работы закончились, но проблемы на Подгорной остались.

- Новый асфальт, новые люки, которые разлетаются в клочья. Жду ГИБДД, - написал в паблике "Мурманск ДТП ЧП" (18+) один из подписчиков, который пробил на дороге колесо.

Люки на улице Подгорной оказались с сюрпризом. Фото: Артем Подгурский

Ранее водители повреждали машины в центре города, где также шли дорожные работы.

Напомним: глава администрации Мурманска объяснил, зачем на улице Генерала Журбы сняли новый асфальт.

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