В Апатитах продают бывший детский дом за 41 миллион рублей

Торги состоятся в ноябре. Фото: vk.com/goszakaz51

В Апатитах выставили на продажу здание бывшего детского дома, которое находится в государственной собственности.

- Предлагается приобрести нежилое здание площадью 4 329,8 квадратных метра, гараж площадью 135,9 квадратных метра и 39 объектов движимого имущества, земельный участок, - сообщили в комитете по конкурентной политике Мурманской области.

Аукцион назначен на 7 ноября, начальная стоимость объекта - 41 миллион рублей.

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