В Мурманской области встретили одинокого лебедя

Может быть этот красавчик еще найдет себе избранницу? Фото: Евгения Земскова

В первые дни октября под Мончегорском заметили одинокого лебедя, который плавал в придорожном озере.

Птицу запечатлела фотограф Евгения Земскова.

Лебеди по своей природе моногамны, формируют пару на всю жизнь. Хочется верить, что этот красавчик молодой еще найдет себе избранницу.

Напомним: в Ленинском округе Мурманска нашли раненого ястреба-тетеревятника.

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