В Мурманской области встретили одинокого лебедя

Может быть этот красавчик еще найдет себе избранницу? Фото: Евгения Земскова
В первые дни октября под Мончегорском заметили одинокого лебедя, который плавал в придорожном озере.
Птицу запечатлела фотограф Евгения Земскова.
Лебеди по своей природе моногамны, формируют пару на всю жизнь. Хочется верить, что этот красавчик молодой еще найдет себе избранницу.
Напомним: в Ленинском округе Мурманска нашли раненого ястреба-тетеревятника.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31
Почта kpmurmansk@phkp.ru