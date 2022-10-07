Мать троих детей из Кандалакши за неуплату алиментов отправили в колонию

Женщина упрямо не хотела платить алименты. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Горе-мать из Кандалакши проведет полгода в исправительной колонии общего режима за то, что не хотела платить алименты своим трем детям.

42-летняя женщина так отчаянно бегала от своих родительских обязанностей, что в ее отношении возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 157 УК РФ (неоднократная неуплата без уважительных причин в нарушение решения суда средств на содержание несовершеннолетних детей). Раннее из-за алиментов северянка отработала 80 часов обязательных работ.

Суд оценил ущерб детям в 73523 рубля. При этом женщина была здорова и могла работать, но делать этого, как и заботиться о семье, не хотела.

- В судебном заседании подсудимая вину признала полностью, раскаялась. При назначении наказания суд учел смягчающее обстоятельство - полное признание вины, раскаяние в содеянном. Обстоятельствами, отягчающими наказание подсудимой, суд признал рецидив преступлений, так как, имея судимость за совершение умышленного тяжкого преступления, Ф. вновь совершила умышленное преступление, - сообщили в объединенной пресс-службе судов Мурманской области.

Среди факторов, которые повлияли на приговор, стало и то, что северянка злоупотребляла алкоголем, шумела по ночам, не раз нарушала общественный порядок.

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