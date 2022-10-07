В Кандакшском районе произошло ДТП с пострадавшим

Причины происшествия выясняются. Фото: vk.com/murman01

Утром 7 октября в Кандалакшском районе произошло серьезное ДТП, пострадал человек.

- На 1094 километре автодороги Р-21 «Кола» автомобиль Toyota Camry съехал в кювет, водителя иномарки госпитализировали на "скорой" в Кандалакшскую ЦРБ, - сообщили в Управлении по ГОЧС и ПБ Мурманской области.

Причины происшествия выясняются.

Напомним: в Архангельской области УАЗ столкнулся с поездом "Мурманск-Вологда".

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