В Мурманском областном драматическом театре начали проводить экскурсии "Тайны закулисья"

Школьникам очень понравилось в театре. Фото: vk.com/murmandrama

С 5 октября в Мурманском областном драмтеатре проводятся экскурсии "Тайны закулисья". Первый культпоход организовали для второклассников гимназии №8.

- Ребятам в игровой форме рассказали о правилах поведения в театре, показали театральные пространства после реконструкции, познакомили с представителями театральных профессий, продемонстрировали работу светового оборудования и даже показали, как проходит подготовка сцены к спектаклям, - сообщили в группе театра.

Школьникам очень понравилась экскурсия, они задавали много вопросов и захотели вновь прийти в театр на спектакли и обязательно привести родителей.

На "Тайны закулисья" можно попасть два раза в месяц - по средам с 14.00 (для групп не более 15 человек).

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