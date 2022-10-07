Пострадавшего откинуло на пару метров. В Североморске водитель Toyota сбил человека на самокате

Машина проезжала на красный сигнал светофора.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
В Североморске произошло ДТП, в котором пострадал северянин, ехавший на самокате. Авария случилась на перекрестке улиц Колышкина-Советская.
- Водитель белой Toyota сбил пешехода на самокате, машина проезжала на красный сигнал светофора. Удар был сильный, пострадавшего откинуло на пару метров! И все это на глазах у детей! - поделилась Надежда Жукова в паблике "Североморск Онлайн".
По словам очевидцев, виновник ДТП предположительно увез водителя самоката в больницу.
"КП"-Мурманск" обратилась за комментарием в пресс-службу УГИБДД по Мурманской области.
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