В Мурманске открыли бюст известного северного поэта Николая Колычева

Бюст установили на Аллее писателей. Фото: Олег ФИЛОНОК

7 октября в Мурманске прошла торжественная церемония открытия бюста выдающегося северного поэта Николая Колычева. Бюст установили на Аллее писателей, перед зданием Мурманской областной детско-юношеской библиотеки, сообщают в минкультуры региона.

На мероприятие пришли представители власти региона, скульптор Александр Арсентьев, который трудился над памятником, вдова поэта Вера Колычева, соратники, писатели, библиотекари, а также все почитатели творчества поэта.

После церемонии гостей пригласили в центр краеведения и страноведения, где у открытого микрофона каждый желающий мог прочитать стихи и поделиться воспоминаниями о поэте.

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