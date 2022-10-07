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Общество7 октября 2022 11:51

Глава администрации Мурманска объяснил снятие нового асфальта на улице Генерала Журбы

Ситуация возмутила жителей города
Ника СВЕТЛОВА
Подрядчик будет перекладывать асфальт за свой счет.

Подрядчик будет перекладывать асфальт за свой счет.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Улица Генерала Журбы в Мурманске в этом году вошла в список участков с дорожными работами. Здесь уложили новый асфальт, но недавно его сняли… Ситуация не могла не вызвать возмущение у северян. Ее прокомментировал глава администрации Мурманска Юрий Сердечкин.

Он отметил, что мало сдать объект, на всех них проверяют качество выполненных работ. Причем с привлечением сил и лаборатории «УпрДорКола».

- В случае, если его качество не соответствует требованиям стандартов, подрядчик должен заменить его за свой счет. Именно этим он сейчас и занимается - исправляет выявленные недочеты. Кстати, в городе два участка, где меняют некачественное покрытие: улица Генерала Журбы и проезд от улицы Заводской до дома 44 по проспекту Кирова, - отметил Юрий Сердечкин.

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