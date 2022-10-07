Глава администрации Мурманска объяснил снятие нового асфальта на улице Генерала Журбы

Подрядчик будет перекладывать асфальт за свой счет. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Улица Генерала Журбы в Мурманске в этом году вошла в список участков с дорожными работами. Здесь уложили новый асфальт, но недавно его сняли… Ситуация не могла не вызвать возмущение у северян. Ее прокомментировал глава администрации Мурманска Юрий Сердечкин.

Он отметил, что мало сдать объект, на всех них проверяют качество выполненных работ. Причем с привлечением сил и лаборатории «УпрДорКола».

- В случае, если его качество не соответствует требованиям стандартов, подрядчик должен заменить его за свой счет. Именно этим он сейчас и занимается - исправляет выявленные недочеты. Кстати, в городе два участка, где меняют некачественное покрытие: улица Генерала Журбы и проезд от улицы Заводской до дома 44 по проспекту Кирова, - отметил Юрий Сердечкин.

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