В Мурманске молодой человек получил посылку со Skittles из Испании и оказался в колонии

Мужчина заказал 5 граммов марихуаны и 193 грамма смолы каннабиса. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Мурманске вынесли приговор 20-летнему молодому человеку, который заказал наркотики из Испании по почте. На упаковках, которые ему прислали, красовались логотипы производителя сладостей Skittles. Но внутри оказались совсем не конфеты.

- Через мессенджер мужчина заказал 5 граммов марихуаны и 193 грамма смолы каннабиса для личного употребления. Было возбуждено уголовное дело, которое передано для его дальнейшего расследования в УМВД России по Мурманской области, - сообщили в УФСБ региона.

Ленинский районный суд Мурманска приговорил северянина к 4,5 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.

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