Жительница Кировска пыталась обжаловать приговор за нападение на врача

Северянка не согласилась с приговором и пыталась его обжаловать.
Фото: Артем КИЛЬКИН
Летом 42-летняя жительница Кировска услышала приговор, который ей вынесли за нападение на врача-офтальмолога. Женщину приговорили к 180 часам обязательных работ. Однако ей такое решение суда не понравилось, и она пыталась его оспорить.
- С учетом мнения государственного обвинителя жалоба стороны защиты оставлена судом апелляционной инстанции без удовлетворения. Приговор вступил в законную силу, - сообщили в прокуратуре Мурманской области.
Напомним: женщина напала на врача из-за того, что тот не хотел давать ее дочери больничный. Из-да северянки офтальмолог получила сотрясение мозга и тупую травму головы.
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