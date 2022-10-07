Жительница Кировска пыталась обжаловать приговор за нападение на врача

Северянка не согласилась с приговором и пыталась его обжаловать. Фото: Артем КИЛЬКИН

Летом 42-летняя жительница Кировска услышала приговор, который ей вынесли за нападение на врача-офтальмолога. Женщину приговорили к 180 часам обязательных работ. Однако ей такое решение суда не понравилось, и она пыталась его оспорить.

- С учетом мнения государственного обвинителя жалоба стороны защиты оставлена судом апелляционной инстанции без удовлетворения. Приговор вступил в законную силу, - сообщили в прокуратуре Мурманской области.

Напомним: женщина напала на врача из-за того, что тот не хотел давать ее дочери больничный. Из-да северянки офтальмолог получила сотрясение мозга и тупую травму головы.

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