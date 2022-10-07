Прокуратура проверяет детский сад в Североморске после эвакуации 58 детей

Задымление в детском саду произошло утром. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Около 9 утра 7 октября из детского сада №12 Североморска эвакуировали 58 детей и 15 сотрудников. В здании сработала автоматическая пожарная сигнализация из-за короткого замыкания в светильнике.

- По поручению прокурора Мурманской области Сергея Паволина организована проверка по факту задымления в детском саду № 12, - сообщили в прокуратуре Мурманской области.

Напомним: в Мурманске сократят 21 работника детских садов.

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