В гипермаркете Мурманска задержали туриста за украденную шоколадку

Посетитель пытался незаметно покинуть гипермаркет, минуя кассовую зону.
Фото: Ксения Высотина
В мурманском гипермаркете на проспекте Ленина задержали посетителя, который любит сладкое и не прочь выпить спиртного. На место происшествия выезжали сотрудники Росгвардии.
- Сотрудники вневедомственной охраны выяснили, что мужчина взял с полки бутылку с алкоголем, а затем прошел в отдел с кондитерскими изделиями, где выбрал плитку шоколада. Посетитель пытался незаметно покинуть гипермаркет, минуя кассовую зону. Его остановили на выходе из торговой точки, - сообщили в пресс-службе ведомства.
Уроженца Костромской области доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31
Почта kpmurmansk@phkp.ru