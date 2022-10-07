В гипермаркете Мурманска задержали туриста за украденную шоколадку

Посетитель пытался незаметно покинуть гипермаркет, минуя кассовую зону. Фото: Ксения Высотина

В мурманском гипермаркете на проспекте Ленина задержали посетителя, который любит сладкое и не прочь выпить спиртного. На место происшествия выезжали сотрудники Росгвардии.

- Сотрудники вневедомственной охраны выяснили, что мужчина взял с полки бутылку с алкоголем, а затем прошел в отдел с кондитерскими изделиями, где выбрал плитку шоколада. Посетитель пытался незаметно покинуть гипермаркет, минуя кассовую зону. Его остановили на выходе из торговой точки, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Уроженца Костромской области доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

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