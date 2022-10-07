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Происшествия7 октября 2022 11:42

В гипермаркете Мурманска задержали туриста за украденную шоколадку

Мужчину остановили на выходе из магазина
Елизавета ЛЕБЕДЕВА
Посетитель пытался незаметно покинуть гипермаркет, минуя кассовую зону.

Посетитель пытался незаметно покинуть гипермаркет, минуя кассовую зону.

Фото: Ксения Высотина

В мурманском гипермаркете на проспекте Ленина задержали посетителя, который любит сладкое и не прочь выпить спиртного. На место происшествия выезжали сотрудники Росгвардии.

- Сотрудники вневедомственной охраны выяснили, что мужчина взял с полки бутылку с алкоголем, а затем прошел в отдел с кондитерскими изделиями, где выбрал плитку шоколада. Посетитель пытался незаметно покинуть гипермаркет, минуя кассовую зону. Его остановили на выходе из торговой точки, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Уроженца Костромской области доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

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