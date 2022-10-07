Андрей Чибис – к юбилею Владимира Путина: «Низкий поклон за новый импульс для российской Арктики»

Владимиру Путину - 70 лет. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

7 октября президент РФ Владимир Путин отмечает свое 70-летие. С юбилеем главу государства поздравил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

- От лица всех северян поздравляю с днем рождения сильного, искреннего и волевого лидера нашей страны Владимира Владимировича Путина. Низкий поклон за поддержку проектов развития Мурманской области и новый импульс для российской Арктики. Желаю Президенту долгих лет жизни, успехов и достижения всех целей на благо страны. За ним вся Россия! – написал Андрей Чибис в своем Telegram.

Напомним: летом этого года Путин и Чибис провели встречу, на которой обсуждалось развитие Заполярья.

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