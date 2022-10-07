Житель Мурманска присвоил чужие деньги из банкомата

Оперативники нашли и задержали 42-летнего местного жителя. Фото: Анастасия ОСИПОВА

Мурманчанин позарился на чужие деньги, которые другой человек забыл в банкомате. Всего мужчина украл 10 тысяч рублей наличных.

Оперативники нашли и задержали 42-летнего местного жителя, который ранее не привлекался к уголовной и административной ответственности.

- Мужчина пояснил полицейским, что воспользовался случаем, присвоил себе деньги и потратил их на личные нужды, - сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ (кража). Северянину грозит до пяти лет лишения свободы. С него взята подписка о невыезде.

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