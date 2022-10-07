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Общество7 октября 2022 10:42

В день празднования 106-летия Мурманска будет дождливо

В Мурманске 8 октября испортится погода
Ника СВЕТЛОВА
8 октября в Мурмаске будут дожди.

8 октября в Мурмаске будут дожди.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В последние дни погода в Мурманске очень переменчивая. Так, после 6 октября с его сильным ветром и дождем, наступила солнечная и теплая пятница. Но на выходных все опять поменяется.

8 октября, когда в Мурманске будут отмечать День города, синоптики обещают дожди, хоть и не сильные.

Напомним: минувшей ночью над столицей Заполярья играло сильное и красивое северное сияние.

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