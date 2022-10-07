В Заполярном из-за неизвестного вещества чуть не сгорел гараж

Емкость эвакуировали и засыпали ее песком. Фото: vk.com/murman01

В Заполярном в районе очистных сооружений чуть не сгорел гараж из-за неизвестного вещества, которое там хранилось. Сообщение о возгорании поступило в МЧС утром 7 октября.

- Вскрыв бетонный гараж мехинструментом, в смотровой яме огнеборцы обнаружили дымящееся неизвестное вещество в металлической емкости. При этом очага возгорания не нашли, сам гараж не поврежден, техники нет, - сообщили в Управлении по ГОЧС и ПБ Мурманской области.

Емкость эвакуировали и засыпали ее песком, пожарные устранили задымление. Обстоятельства происшествия выясняются.

На месте работали 11 человек личного состава и 3 единицы техники.

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