В Заполярном из-за неизвестного вещества чуть не сгорел гараж

Емкость эвакуировали и засыпали ее песком. Фото: vk.com/murman01
В Заполярном в районе очистных сооружений чуть не сгорел гараж из-за неизвестного вещества, которое там хранилось. Сообщение о возгорании поступило в МЧС утром 7 октября.
- Вскрыв бетонный гараж мехинструментом, в смотровой яме огнеборцы обнаружили дымящееся неизвестное вещество в металлической емкости. При этом очага возгорания не нашли, сам гараж не поврежден, техники нет, - сообщили в Управлении по ГОЧС и ПБ Мурманской области.
Емкость эвакуировали и засыпали ее песком, пожарные устранили задымление. Обстоятельства происшествия выясняются.
На месте работали 11 человек личного состава и 3 единицы техники.
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