Мурманск попал в топ самых популярных туристических направлений осени

В среднем, перелет в одну сторону обходится путешественникам в 7,5 тысяч рублей. Фото: gov-murman.ru

Мурманск оказался в списке наиболее популярных направлений для путешествий по России этой осенью.

По данным сервиса Tutu.ru, в начале осени туристы чаще всего предпочитали летать в Минеральные Воды, Махачкалу, Калининград, Екатеринбург, Казань, Уфу, Самару, Мурманск, Архангельск, Пермь, Новосибирск.

В среднем, перелет в одну сторону обходится путешественникам в 7,5 тысячи рублей в одну сторону.

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