В Архангельской области столкнулись УАЗ и поезд Мурманск – Вологда, погиб человек

ДТП произошло рядом с железнодорожной станцией. Фото: Иван МАКЕЕВ

7 октября смертельная авария произошла на станции Емца в Архангельской области. Здесь с поездом столкнулась легковушка.

- Водитель автомобиля УАЗ «Фермер» не убедился в безопасности совершаемого маневра и выехал на оборудованный автоматической сигнализацией железнодорожный переезд перед приближающимся поездом Мурманск - Вологда. Машинист применил экстренное торможение, но избежать столкновения не удалось, - сообщили в Северо-Западной прокуратуре.

Водитель машины погиб на месте. Поезд остался на рельсах, однако из-за аварии временно ограничили движение поездов на данном участке, задержка в пути составила полчаса.

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