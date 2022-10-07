«Слишком большой для рыбы». Загадочное существо сняли на видео в Териберке

Загадочное животное сняли на видео вблизи пляжа в Териберке. Фото: Ирина БЫСТРОВА

В паблике «"Моя Териберка" | интернет-газета» (12+) поделились видео, снятым вблизи главного пляжа села. На нем запечатлено животное, которое никак не могут опознать.

- Загадочные прыжки неустановленного существа возле Териберки. Может, кто знает, кто это? Слишком большие для рыбы, слишком прыгучие для тюленей, слишком плоская спина для дельфинов, - спрашивает один из подписчиков.

В комментариях северяне предполагают, что это может быть нерпа, черный дельфин и даже семга.

Напомним: на пляже в Териберке заметили следы медведя.

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