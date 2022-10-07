Жителя Молочного госпитализировали с отравлением угарным газом после пожара в квартире

Причины пожара устанавливаются. Фото: vk.com/murman01

Вечером 6 октября в Молочном случился пожар на улице Гальченко, 1. Там вспыхнула квартира на втором этаже. На месте происшествия работали огнеборцы.

- В одной из комнат огонь повредил телевизор, мебель и предметы домашнего обихода на общей площади 11 квадратных метров. Квартира закопчена по всей площади, - сообщили в Управлении по ГОЧС и ПБ Мурманской области.

Из-за языков пламени пострадал квартиросъемщик, его, предположительно, с отравлением угарным газом госпитализировали в медучреждение.

Пожар тушили шесть человек личного состава, были задействованы две пожарные автоцистерны и автолестница. Причины случившегося устанавливаются.

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