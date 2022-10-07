Короткое замыкание стало причиной эвакуации детей из детского сада в Североморске

На месте работали четыре пожарных расчета.
Фото: Мария ПАШЕНКОВА
Утро 7 октября в детском саду №12 Североморска, расположенном на улице Северной, началось с эвакуации. Детей и персонал вывели на улицу после срабатывания автоматической пожарной сигнализации в 9.01
- В подвальном помещении детского сада произошло короткое замыкание плафона светильника. Проводилась эвакуация 58 детей и 15 взрослых из числа персонала. Пострадавших нет, - сообщили в МЧС по Мурманской области.
Напомним: в Малом Сафоново из-за пожара в детском саду эвакуировали малышей. В учреждении загорелась проводка.
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