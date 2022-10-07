В Мурманске двое пьяных пешеходов упали перед проезжающей машиной

Инцидент попал на камеру видеорегистратора. Фото: скрин видео

В Мурманске опасные похождения двух пьяных мужчин сняли на видео. Так, ночью 5 октября пешеходы вышли на проезжую часть, чтобы перейти дорогу в неположенном месте.

Завидев проезжающую мимо машину, они остановились и, не удержавшись на ногах, упали прямо перед автомобилем.

Инцидент попал на камеру видеорегистратора.

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