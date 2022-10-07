В Кировске распродают туристический бизнес

Горнолыжный комплекс выставили на продажу перед новым сезоном. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

На сайте бесплатных объявлений появилось предложение о купле-продаже горнолыжного комплекса "Кукисвумчорр" в Кировске. Владельцы просят за него 220 миллионов рублей.

- В состав комплекса входят три трассы с подъемниками (450, 750, 1000 метров), детская горка (300 м) с бэби-лифтом, система бесконтактного прохода с турникетами. Здание кафе (также находится прокат инвентаря и детская комната) подключено ко всем коммуникациям. На склоне работает система оснежнения (склон начинает работу с 1 ноября). Три машины снегоуплотнителя. По всей территории комплекса установлено видеонаблюдение. Сезон работы - с 1 ноября по 15 мая, - говорится в объявлении.

Напомним: ранее на продажу выставили еще один туристический объект Кировска - "Снежную деревню", цена не обозначена. Помимо этого на сайте бесплатныъ объявлений продаются гостиницы в городе.

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