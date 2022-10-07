В конце октября в Мурманске пройдет "Неделя сбора батареек"

Жителей города приглашают присоединиться к акции.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
В Мурманске с 25 по 31 октября будет проводиться акция "Неделя сбора батареек". Северяне смогут сдать старые элементы питания в специализированный контейнер, который установят на парковке на улице Радищева, 2.
- Сдать можно будет любое количество батареек любых брендов. Также можно принести пауэр-банки, сотовые телефоны и другую мобильную электронику. Запрещено в контейнере оставлять другие виды отходов, в частности: градусники, лампочки и другие содержащие ртуть отходы, - сообщили в минприроды Мурманской области.
Жителей города приглашают присоединиться к акции и тем самым помочь экологии.
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