В конце октября в Мурманске пройдет "Неделя сбора батареек"

Жителей города приглашают присоединиться к акции. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Мурманске с 25 по 31 октября будет проводиться акция "Неделя сбора батареек". Северяне смогут сдать старые элементы питания в специализированный контейнер, который установят на парковке на улице Радищева, 2.

- Сдать можно будет любое количество батареек любых брендов. Также можно принести пауэр-банки, сотовые телефоны и другую мобильную электронику. Запрещено в контейнере оставлять другие виды отходов, в частности: градусники, лампочки и другие содержащие ртуть отходы, - сообщили в минприроды Мурманской области.

Жителей города приглашают присоединиться к акции и тем самым помочь экологии.

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